Старейшая в мире еврейка скончалась в возрасте 114 лет

Старейшая в мире еврейка и канадка, женщина по имени Сесиль Кляйн, скончалась в возрасте 114 лет и 212 дней. Она родилась 15 июня 1907 года, а умерла 13 января 2022 года.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Кляйн родилась в городе Монреаль, в канадской провинции Квебек, в семье евреев польского происхождения Луиса Эфроса и Рахили Пирсон Эфрос.

В 1923 году Кляйн начала посещать школу секретарей и научилась печатать, устроившись на работу сначала в юридическую контору, а затем в отдел кадров компании RCA Victor, производителя электроники.

Согласно Геронтологии, Кляйн позже переехала в Вестмаунт, Квебек, где 5 июня 1932 года вышла замуж за израильтянина Эрвина Кляйна (1905-1999). У пары было трое детей: Харриет, Арнольд и Луиза. Эрвин умер в 1999 году в возрасте 94 лет после 67 лет брака. Кляйн жила в своем дуплексе в Вестмаунте, пока не упала в 2017 году, а затем переехала в дом престарелых.

В возрасте 111 лет Кляйн все еще могла читать газету без очков. Она была старейшим из ныне живущих людей в Канаде и 11-м старейшим из ныне живущих людей в мире. После ее кончины титул самого старого живого человека в Канаде перейдет к японо-канадцу Сиге Минешиба (родился 18 мая 1909 года), которому 112 лет и который живет в городе Ванкувер.

Курсор ранее писал, что во всем мире проживает 15,2 млн евреев. Согласно информации, которая была опубликована Еврейским агентством Израиля накануне праздника Рош ха-Шана, во всем мире проживает около 15,2 миллиона евреев.

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