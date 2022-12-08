Судьба подготовила серьезные испытания трем знакам Зодиака — астрологи

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в декабре 2022 года могут столкнуться с жизненными испытаниями. К чему им быть готовыми и как их преодолеть?

Об этом пишет УНИАН.

Овен

У Овнов начинается «черная полоса». У вас могут возникнуть проблемы на работе, коллеги будут всячески пытаться вставлять вам палки в колеса. За вашей спиной будут плестись интриги, что знатно пошатнет ваше эмоциональное состояние и уверенность в себе. Также не исключено, что могут быть разногласия и со второй половинкой. Астрологи предупреждают, что вам нельзя срываться на любимых, если хотите сохранить отношения.

Рыбы

В вашей жизни могут произойти события, которые негативно отразятся на вашей психике. Скорее всего, это будут скандалы с близкими людьми. Возможно, вы ранее что-то не поделили, а сейчас пришло время решать эти проблемы и наконец расставить все точки над «і». Держите себя в руках, чтобы не рассориться с близкими окончательно.

Водолей

Водолеям придется научиться финансовой грамотности. В противном случае вы можете остаться без денег. Астрологи предупреждают, что вам нельзя пускать деньги на ветер, совершать необдуманные поступки, брать деньги в долг или давать. Если у вас есть крупная сумма, то лучше отложите ее до лучших времен.