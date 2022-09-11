Сюрпризы и перемены: у девушек этих знаков Зодиака начинается «белая полоса»

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительниц которых ждут приятные сюрпризы и перемены в жизни на следующей неделе – в период с 12 до 18 сентября.

Речь идет о Тельцах, Львах и Стрельцах.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

У девушек-Тельцов наступает благоприятный период, особенно для примирения с любимыми. Они наконец-то найдут понимание и выходы из даже самых давних конфликтных ситуаций. Вероятны удачные романтические свидания, прогулки и признания в любви.

Лев

Следующая неделя для Львиц ознаменуется обретением счастья. Их ждут сюрпризы и кардинальные жизненные перемены. Счастье, удача и добро будут сопровождать их во всем. Хорошее время для определения целей на будущее и расставления приоритетов.

Стрелец

Щедрые подарки судьбы обеспечены на следующей неделе девушкам-Стрельцам. Особенно тем, кто немало потрудился до этого. У представительниц этих знаков наступает по-настоящему «белая полоса». Главное – быть внимательной к своим близким.