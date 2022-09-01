Только двум знакам Зодиака сказочно повезет в любви уже в сентябре

Этими счастливчиками оказались Весы и Козероги. Но другим знакам не стоит отчаиваться — осень обещает быть очень щедрой на новые знакомства и впечатления.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым очень повезет на любовном поприще уже в сентябре 2022 года. Они будут очень счастливы в этот период.

Об этом пишет УНИАН.

Козерог

Одинокие Козероги могут встретить человека, с которым окунуться в мир любви. Вы будете много путешествовать, радоваться жизни, заботиться друг о друге.

Также вы сможете определиться, чего вы хотите на самом деле. Не исключено, что вы решитесь на брак. Семейные Козероги могут решиться на рождение ребенка. В целом сентябрь будет очень счастливым для вас.

Весы

Весы наконец найдут человека, с которым испытают настоящую любовь и взаимность. Вы будете купаться в любви, нежности и заботе. Эти отношения могут быстро перерости во что-то серьезное.

Астрологи уверены, что вы можете решиться на брак, даже если думали, что пока не готовы к этому. Вы будете счастливы, а это главное. Откройте свое сердце и наслаждайтесь жизнью.