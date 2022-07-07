Топ-3 знака Зодиака, у которых скоро закончится «черная полоса»

Долгое время в судьбах этих людей были сплошные невезения.

Рыбы

Более года они испытывали проблемы. Прежде всего несчастья были связаны с карьерой, ведь из-за проблем на работе были раздоры в личной жизни и трудности с деньгами. Однако в июле 2022 года ситуация будет меняться в лучшую сторону. Рыбы встретят новых людей, которые без преувеличения станут вдохновителями и мотиваторами.

Овен

Уроженцы этого знака Зодиака также могут готовиться к приятным изменениям в личной жизни. Уже в июле 2022 года им повезет в любви — они могут встретить человека, с которым проведут всю свою жизнь. Если были разногласия с друзьями, вы непременно помиритесь.

Не будет стоять на месте и карьера — Овнам готовятся предложить повышение или перевести в более крупный филиал фирмы. В общем, все будет как в сказке!

Близнецы

Вы заметили, что ваши дела начали налаживаться. Однако июль станет переломным моментом. Нужно будет принять решение, которое сначала вас испугает. Но впоследствии станет судьбоносным. В это время наладятся дела и в личной жизни: одинокие Близнецы найдут вторую половинку, а у семейных, возможно, появится ребенок. Те, кто давно ждали приглашения под венец, наконец его получат.

Заметят представителей данного знака Зодиака и на работе — отметят их старания премией или другим поощрением.