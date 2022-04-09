Топ-4 самых ужасных начальника по гороскопу: когда легче сменить работу

Многие подчиненные сетуют на своих руководителей, мол, они плохо относятся или не ценят их. Однако больше всего не повезло тем, кто имеет руководителя — представителя следующих знаков Зодиака. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на предсказание астрологов. Раки Спокойным и участливым Ракам не дано занимать управленческие должности, ведь они по своей натуре не умеют распределять активы и командовать людьми. Представители этого знака …

Многие подчиненные сетуют на своих руководителей, мол, они плохо относятся или не ценят их. Однако больше всего не повезло тем, кто имеет руководителя — представителя следующих знаков Зодиака.

Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на предсказание астрологов.

Раки

Спокойным и участливым Ракам не дано занимать управленческие должности, ведь они по своей натуре не умеют распределять активы и командовать людьми. Представители этого знака достаточно эмпатичные люди, готовые выслушать каждого сотрудника, проникнуться его чувствами. Как известно, «мягкий» руководитель – плохой руководитель.

Львы

Эти хищники имеют совсем другие способы управления. Хотя в компаниях с друзьями они харизматичны и вполне хороши, то в кресле руководителя любого уровня превращаются в тиранов, которые любят злоупотреблять властью. Особенно это характерно для Львиц. Ситуацию усугубляет еще и врожденный перфекционизм и нетерпение критики.

Девы

Представители этого знака могут превзойти в стремлении к совершенству даже Львов. По их убеждению, все подчиненные – бездельники, которые только просиживают штаны и зря получают зарплату. Даже при условии отлично проделанной работы, сотрудник не услышит от Дев не только похвалу, а даже банального «Спасибо» не получит. Такие руководители имеют лозунг: «Ваш успех – это норма жизни, а малейший промах – это полный провал и катастрофа».

Скорпионы

Кто-кто, а они точно не отличаются приятным характером и вежливыми манерами на высокой должности. Скорпионы обладают изменчивым настроением, поэтому их подчиненным лучше научиться предвидеть, когда босс не в духе, чтобы не попасть под горячую руку. Подозрительность и мнительность Скорпионов ко всем и всему распространяется среди коллектива. В то же время, представители этого знака часто выбирают одного любимца, которому достается на орехи меньше. Но и ему следует быть внимательным: только он допустит ошибку, то сразу пополнит «черный список» коллег.