ТОП-6 знаков Зодиака, которых чаще всего увольняют с работы

Астрологи назвали знаки зодиакального круга, представителей которых часто увольняют с работы. Неудобными для начальства и коллег оказались Овны, Тельцы, Близнецы, Львы, Водолеи и Рыбы.

Из-за особенностей характера этим людям очень сложно ладить с коллективом либо угождать начальству.

Об этом пишет Rambler.

Овен

Рожденные под этим созвездием возглавляют список на увольнение, так как они всегда говорят то, что думают, и не готовы участвовать в авантюрах. Из них выходят хорошие руководители, а подчиненные – достаточно конфликтные.

Телец

Упрямые Тельцы часто не могут поладить с коллективом, так как не идут на компромиссы. Стремление сменить работу возникает у представителей этого астрологического символа, когда они замечают сомнения руководства в их профессионализме.

Близнецы

Не секрет, что рожденные под этим созвездием отличаются дружелюбием и трудолюбием. Однако звезды наделили их не только этими замечательными качествами, но и острым языком, который может стать причиной конфликта с начальством.

Лев

Креативные Львы способны вдохновлять и соответствовать корпоративной политике. Но они рискуют разрушить команду, если кто-нибудь не согласится с их мнением. В таком случае у руководства не останется другого выхода, кроме увольнения Львов.

Водолей

Представители этого знака Зодиака постоянно стремятся все улучшать для себя и окружающих. С одной стороны, это может радовать коллег, с другой, может разозлить начальство, авторитет которого страдает от таких действий.

Рыбы

Трудолюбивые и легкие в общении Рыбы со всеми находят общий язык. Вместе с тем, заметив, что ими пользуются, рожденные под этим созвездием могут вспылить, что приведет к увольнению.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.