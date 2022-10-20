«Требует справедливого ответа»: начальник генштаба ЦАХАЛа осудил нападение поселенцев на солдат в Самарии

Он призвал серьезно относиться к насильственному и преступному поведению.

Об этом 20 октября сообщает Maariv.

Начальник генштаба заявил, что преступление требует ответа. Он не назвал дальнейшие меры и шаги для противодействия.

«Постыдное преступное поведение, которое требует справедливости — быстро и яростно», – отметил Кохави.

Генерал-майор поддержал важную деятельность солдат ЦАХАЛа, которые круглосуточно работают для защиты жителей Государства Израиль. Недопустимо, чтобы военнослужащие подвергались жестокому нападению со стороны поселенцев. Он напомнил, что солдаты усердно и преданно охраняют спокойствие граждан, но не пояснил, какие же методы будут применяться в этому случае нарушений.

Напомним, «Курсор» сообщал, что жители поселения Адей-Ад на территории Самарии применили баллончик со слезоточивым газом против офицера и солдата ЦАХАЛа. Военные прибыли в поселение вместе с представителями с Службы координатора действий правительства на палестинских территориях после полученной жалобы от местных палестинских арабов. Это привело к волнениям и столкновениям на территории населенных пунктов Самарии.

Ранее произошел еще один инцидент, который привел к конфронтации. Бойцы МАГАВ заметили палестинцев в тот момент, когда они перелезали через забор безопасности. Правоохранители из МАГАВ арестовали в деревне Дахият аль-Барид у границы с ПА двух арабов, которые незаконно проникли на территорию Израиля с целью угона автомобилей.