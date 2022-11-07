Трем знакам зодиака грозят большие неприятности в 2023 году: будут потери

2023 год окажется непростым для трех уроженцев зодиакального круга. Самые большие проблемы их ждут до марта 2023 года, когда ретроградный Марс будет в знаке Близнецов.

Позже накал негатива немного ослабнет, но риск неприятностей никуда не исчезнет.

По словам астрологов, проблемы грозят Овнам, Тельцам и Весам.

Овен

Не все, кто окружают уроженцев этого знака, желают им добра. Те, кого считают друзьями, могут предать, что станет болезненным ударом. Овны потеряют веру в людей и будут очень подавлены. Столкнутся они и с финансовыми проблемами – на работе могут сократить зарплату, а из-за неожиданных трат денег будет критически не хватать. Уроженцам знака придется пересмотреть свой бюджет – тяжелые времена затянутся.

Телец

Трудности буквально будут преследовать уроженцев этого знака – на работе и в быту возникнут проблемы, которые потребуют срочного решения. Однако у Тельцов не будет получаться практически ничего. Окажется, что близкие и друзья их тоже не готовы поддержать. Проблемы накопятся, как снежный ком, что может привести к нервному срыву. Уроженцам знака нужно взять себя в руки и заняться решением всех вопросов, иначе финансовых потерь не избежать.

Весы

Весы могут столкнуться с предательством любимого человека – их ждут большие проблемы в личной жизни. Это буквально выбьет их из колеи, уроженцы знака потеряют интерес к жизни. Также против них будут строить козни на работе недоброжелатели – если Весы не смогут отстоять свое мнение, могут потерять не только работу, но и должность. Их ждет очень тяжелый период с множеством испытаний, но его просто нужно пережить.