Трем знакам Зодиака не повезет с деньгами до конца недели – астрологи

Люди, рожденные под этими знаками, рискуют испортить свое финансовое положение.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с проблемами и потерять источники дохода на текущей неделе до 13 ноября.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Люди, рожденные под этими знаками, рискуют испортить свое финансовое положение.

Знаки Зодиака, которым не повезет в делах очень скоро

Вспыльчивые по своей природе Овны могут на текущей неделе нажить себе немало проблем, если не будут себя максимально сдерживать. Ближайшие дни не подойдут для деловых переговоров и заключения сделок, связанных с деньгами напрямую. На прибавку к зарплате лучше не рассчитывать. Хорошо будет, если удастся сохранить то, что есть.

Неудачная неделя будет у Раков. Им стоит нацелиться на решение старых проблем и исправление всех своих ошибок, которые мешают развиваться. В противном случае неудач и потерь финансовых поступлений не избежать.

Козероги в указанный период будут погружены в работу и как следствие – уставать. Астрологи советуют больше времени отдыхать, так как приложенные усилия не принесут желаемого результата. Мало того, есть риск испортить отношения с коллегами и руководством, что чревато последствиями.