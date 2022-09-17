Трем знакам Зодиака сказочно повезет уже в октябре

Астрологи назвали три знака Зодиака, который в октябре 2022 года поймают удачу за хвост. В списке счастливчиков оказались Тельцы, Близнецы и Козероги.

Три знака Зодиака в октябре смогут осуществить свои мечты.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

В жизни Тельцов может произойти роковое знакомство с человеком, который откроет для них новый мир. Это может быть покровитель, возлюбленный, друг в одном лице. То есть в этом человеке вы обретете то, чего вам так не хватало. Высока вероятность, что ваши отношения будут настолько стремительными, что уже к концу года вы можете связать себя узами брака и даже решиться на рождение ребенка.

Козерог

Октябрь сулит Козерогам большое счастье на любовном поприще. Вероятно, последнее время у вас было сезонное обострение и вам ничего не хотелось, но уже в октябре вы поймете, что многое можете потерять, отказавшись от чувств. Астрологи советуют вам не терять времени и признаться второй половинке в своих чувствах, чтобы потом не было слишком поздно. Вы еще можете быть счастливы.

Водолей

А вот Водолеям повезет в профессиональной сфере. Вы можете создать новый проект, который принесет вам деньги и славу. Вам удастся улучшить свое финансовое положение. В конце октября можете порадовать себя покупкой, о которой давно мечтали. Также не лишним будет мини-отпуск, который позволит вам набраться сил для новых свершений.