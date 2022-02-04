Три главных финансовых неудачника: астрологи назвали тех, от кого «убегают» деньги

Кому крайне сложно стать богатыми и можно ли это исправить?

Об этом пишет Апостроф.

Рыбы

Представителям этого знака Зодиака мешает разбогатеть их особенность – мечтать вместо действовать. Из-за того, что часто они витают в облаках, упускают много возможностей. Как итог – Рыбы вынуждены довольствоваться средним уровнем заработка, которого может едва хватать на сносное существование. Если и могут разбогатеть родившиеся под этим знаком, то случайно.

Близнецы

Представители этого знака зодиакального круга имеют такую основную черту, которая может помешать богатству, как легкомыслие. Близнецы – творческие, способны генерировать гениальные идеи, однако воплотить в реальность задуманное не могут из-за своей непоседливости. Результат – Близнецы могут остаться «за бортом», не получив желаемой награды в виде денег, которые они очень любят.

Стрелец

Этот знак Зодиака часто не может заработать большое состояние, потому что цель значительно выше. Для Стрельцов важнее в жизни заниматься любимым делом. Они живут в свое удовольствие, не думая о деньгах вообще. Именно такой подход к делам не позволяет им зарабатывать. При этом представители знака трудолюбивы, результатами своего труда вызывают восхищение у других, а вот вознаграждения за это не получают, потому что даже не просят его.