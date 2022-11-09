Три знака Зодиака будут преследовать неудачи в 2023 году — прогноз астрологов

Астрологи предупреждают, что три знаки Зодиака в 2023 году ждут проблемы. Один из наиболее сложных периодов — ретроградный Марс в знаке Близнецов до марта 2023-го.
По прогнозу астрологов, неудачи грозят Овнам, Тельцам и Весам, сообщает Santé+.
Овен: гороскоп на 2023 год
Люди вокруг вас, конечно, — ваши друзья, но не очень им доверяйте. В 2023-м вы поймете, что много чего вы можете спланировать и сделать самостоятельно. Готовьтесь к препятствиям и сложным ситуациям, они вас ждут с самого начала следующего года. Наступят трудные времена, чтобы проверить вашу выносливость. Будьте готовы к некоторым взлетам и падениям, начиная с июня.
Иногда вы будете очень инициативны и будете настаивать на своем, это может легко вовлечь вас в неприятности, особенно с людьми, которых вы только что встретили и которые вас плохо знают.
Телец: прогноз астрологов на 2023 год
Звезды прогнозируют, что в следующем году Тельцы станут лучшей версией себя. Но на пути к этому будут стоять весьма неприятные ситуации и очень непростые решения. У вас в 2023-м будет конфликт с людьми, которых вы считали надежными.
Вам может понадобиться помощь окружения. Тем не менее, будьте осторожны, чтобы попросить о ней у «не тех» людей — они могут использовать момент вашей уязвимости против вас.
Весы: что ждет этот знак Зодиака в 2023-м
В 2023-м году вы пересмотрите некоторые аспекты своей жизни, мировосприятие изменится. Астрологи предупреждают, что вас в следующем году ждет предательство и обман. Поэтому вам придется хорошо поразмыслить, почему так произошло и сделать правильные выводы.
Звезды обещают, что у Весов все наладится во второй половине 2023 года, но при условии, что они попрощаются с токсичными людьми, которые тянут их на дно.