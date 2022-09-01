Три знака зодиака, которые разбогатеют в сентябре 2022

Финансовый успех в сентябре будет доступен для абсолютного большинства людей. Тем не менее, в этой сфере астрологи все же выделяют определенных лидеров по Знаку Зодиака. Именно о них и пойдет речь.

Несмотря на ретроградный Меркурий, который начнет свое обратное движение 10 сентября, многие все равно смогут достичь успеха. Запасайтесь терпением и ставьте перед собой посильные задачи, чтобы войти в число финансово успешных людей.

Об этом пишет Слова и фразы.

Рак

Начать список самых финансово успешных людей первого месяца осени стоит с Раков, так как они входят в число тех Знаков, на которых Меркурий влияет меньше всего. Это значит, что пока большинство людей страдает от его ретроградности, Раки смогут воспользоваться моментом, чтобы обойти своих конкурентов, которые погрязнут в делах и проблемах. Это совсем не значит, что нужно радоваться чужим неудачам и устраивать праздник по этому случаю. Враги раков могут стать мудрее, встретив на своем пути препятствия. Да, это будет непросто, но многим будет по зубам справиться с теми проблемами, которые принесет Меркурий. Что до раков, то им нельзя медлить. Нужно действовать быстро, вдумчиво и без промедления. В сентябре многие захотят откусить кусок пирога побольше. Конкуренция взлетит до небес.

Стрелец

Стрельцы тоже не находятся во власти Меркурия, поэтому они смогут показать себе и окружающим их людям максимальную продуктивность. Стрельцам удастся вырвать победу в самый последний момент. Если были какие-то сложности и проблемы в прошлом, ретроградный Уран полностью всё изменит, перевернув ситуацию с ног на голову.

Стрельцам стоит прислушиваться почаще к своей интуиции и не забывать о том, что наступает время решительных действий. Чем быстрее люди данного Знака включатся в финансовую борьбу, тем будет лучше. Также сентябрь для Стрельцов является очень выгодным временем для вложения денежных средств, грандиозных покупок.

Рыбы

Рыбы тоже будут немного более удачливыми, нежели все остальные люди. Начало месяца астрологи советуют им провести в поисках новых увлечений, работы. Можно открывать новый бизнес, предпринимать попытки монетизировать свои таланты. Рыбы будут чувствовать себя спокойно, приятно, уверенно. Это время, идеально подходящее для командировок и смены обстановки. Возможно, что Рыбы получат повышение, если в конце лета им удалось решить какую-то важную проблему или превзойти всех своих конкурентов в плане выручки, продаж, выполненных планов.