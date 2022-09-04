Три знака Зодиака не любят детей: среди них много плохих родителей

В этот список попали Тельцы, Скорпионы и Овны.

Скорпион

Скорпионы — это очень нравственные натуры, которые со своими эмоциями не всегда могут справиться, не то, что с детьми. Их настроение меняется по десять раз в день, им сложно найти гармонию внутри себя. Поэтому рождение детей они откладывают до последнего. Так сказать, не хотят обременять себя дополнительными проблемами.

Телец

По мнению астрологов, Тельцы либо заводят детей в очень позднем возрасте, либо не заводят вообще. Они спокойно могут прожить без наследников, и даже намного лучше, чем с ними. Тельцы не готовы менять подгузники, заботиться о ком-то и уделять другому человеку внимание, даже если речь идет о собственном ребенке.

Овен

Овны спокойно относятся к детям. Если они у них есть — хорошо, нет — тоже нормально. Для полного счастья им не нужно рожать наследников. Более того, овны очень категорично настроены по отношению к чужим детям. их раздражают крики, слезы, истерики, капризы.