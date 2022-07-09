Три знака Зодиака обретут счастье в любви летом 2022: будут завидовать все вокруг

Лето 2022 года окажется очень благоприятным для трех уроженцев зодиакального круга – одинокие могут встретить свою вторую половинку. Те, кто уже в паре, решатся оформить отношения и даже на пополнение в семье.

По словам астрологов, настоящее счастье обретут Раки, Козероги и Скорпионы. Они будут так счастливы, что могут вызвать зависть у других. Им нужно остерегаться недоброжелателей.

Об этом пишет santeplusmag.com.

Рак

Полнолуние в Козероге 13 июля 2022 станет судьбоносным для уроженцев этого знака – может произойти встреча, которая буквально перевернет их жизнь. Раки поймут, что для них важнее всего и переключат больше внимания с работы, где они и так достигли успехов, на личную жизнь. Уроженцы знака до конца года могут решиться на брак – звезды сулят им большое счастье.

Козерог

Козероги летом 2022 смогут уделять больше времени своей личной жизни. Уроженцы знака отложат в сторону профессиональные амбиции, чтобы сосредоточиться исключительно на отношениях. Те, кто в паре, смогут вернуть в свою жизнь былую страсть – в этом поможет смена обстановки и незабываемое путешествие. Тех, кто одиноки, ждет судьбоносная встреча.

Скорпион

Этим летом Скорпион – один из самых удачливых знаков в любви. Планеты сойдутся так, что уроженцы знака смогут обрести настоящее счастье, но тем, кто еще одинок, нужно не бояться действовать. Скорпионы будут заняты обустройством семейного гнездышка и не зря, в семье возможно пополнение. Уроженцы знака также могут решиться на переезд в другой город, чтобы комфортнее обустроить быт.