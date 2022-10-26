Три знака Зодиака пересекут «белую полосу»: кто главные счастливчики ноября 2022

Дева
Уроженец этого знака проявит решительность и амбиции в течение ноября. Звезды придадут ему силы справиться с трудностями, даже самыми сложными.
Об этом пишет SantePlus.
В ноябре Дева будет чувствовать себя более решительной, чем когда-либо. Она будет твердо верить в надежность своих замыслов и планов, и ничто не сможет заставить ее изменить свое мнение.
В амурных делах Дева сможет снова пережить моменты любви и близости в своей паре. Она сможет справиться с разногласиями и сгладить проблемы, через которые проходят ее отношения.
Весы
В ноябре энергия звезд позволит Весам устроить замечательные профессиональные встречи, а значит, расширить сеть своих единомышленников. Это будет иметь интересные профессиональные перспективы для вас в будущем.
В личной жизни Весы будут переполнены любовью. Представители знака будут чувствовать себя счастливыми и сияющими в своих новых отношениях, которые они будут идеализировать.
Козерог
Ноябрь будет счастливым месяцем для Козерога. На работе он сможет расширить свою популярность и будет очень востребован в течение ноября, что позволит Козерогу шагнуть вверх по профессиональной лестнице.
С 10 ноября этот земной знак сможет открыть свое сердце любви. Его ждет новая страстная история.