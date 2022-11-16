Три знака Зодиака рискуют потерять деньги и работу в ближайшие дни – астрологи

Люди, рожденные под этими знаками, столкнутся с неприятностями. Важно не терять самообладания и не отчаиваться.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых столкнутся с неприятностями в делах на текущей неделе до 20 ноября.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Люди, рожденные под этими знаками, рискуют потерять деньги

Знаки Зодиака, которым грозит бедность

В указанный период финансовые трудности и неприятные рабочие ситуации ждут Близнецов. Чтобы не усугубить проблемы, астрологи рекомендуют представителям данного знака быть осторожнее, ни в коем случае не тратить деньги зря.

Непростая неделя получится у Раков. Им рекомендуется осторожно тратить свои силы и энергию, постоянно оставаясь начеку. Появится серьезный риск повстречать на своем пути мошенников и лишиться большой суммы денег.

Финансовые проблемы будут преследовать Львов ближайшие недели, если они запустят дела и не рассчитаются со старыми долгами. Конфликты с коллегами и клиентами неизбежны. Львы в указанный период рискуют потерять работу и источники дохода.