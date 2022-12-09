Три знака Зодиака рискуют загреметь в больницу до конца недели – астрологи

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут нажить себе проблемы со здоровьем до конца текущей недели – до 11 декабря.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям рекомендуют поберечь себя.

Знаки Зодиака, которые рискуют загреметь в больницу

Закрываться и блокироваться чакры в указанный период начнут у Тельцов. Если не пытаться этому противостоять, то в конечном итоге все это может привести к снижению потенциала, энергетики, физических и интеллектуальных сил. Неделя может отметиться не только плохим настроением, сниженной мотивацией, но и серьезными недугами.

Заняться своим здоровьем в указанные дни стоит Близнецам. Можно попробовать сесть на диету или начать ходить в спортзал, в бассейн. Учитывая то, что до конца недели Меркурий начнет негативно влиять на настроение и энергетику этих людей, им лучше не начинать новых дел

Хроническую усталость подлечить на текущей неделе астрологи советуют Ракам. В первую очередь им не помешает перестать давить на газ до упора. Нужно немного расслабиться и отдохнуть от слишком сложных задач.