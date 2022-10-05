Три знака Зодиака совсем скоро ждут плохие новости: кому быть осторожным

Гороскоп на октябрь 2022 года расскажет, каким знакам Зодиака в ближайшую неделю не повезет. На них ждут неприятные новости.
Об этом пишет SantePlus.
Дева
Представителей этого знака Зодиаку ждет плохая неделя. Им будет трудно отступить от своих планов и расслабиться.
Из-за отсутствия вдохновения они не будут чувствовать возможности реализовать свой проект, поэтому они очень быстро потеряют самообладание. Все свое плохое настроение и разочарование Девы выльют на невинного человека.
В результате Девы будут чувствовать себя плохо. Если это произойдет, постарайтесь сохранять спокойствие и отложить разговоры с другими людьми.
Скорпион
На этой неделе на у Скорпионов гнев возобладает над здравым смыслом. Следующие несколько дней вы будете в плохом настроении и будете выходить за пределы своих возможностей.
Вы просто будете чувствовать злость, раздраженность и будете поднимать по этому поводу большой скандал. Все потому, что Скорпионы не будут понимать, что их так огорчает в это время.
Овен
На Овнов тоже ждет не легкая неделя. Если вы находитесь в отношениях, то остерегайтесь недоразумений с партнером. Также избегайте пока признания в любви.
Вообще, чтобы избежать конфликтов, успокойтесь, прежде чем начинать дискуссию.