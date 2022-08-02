Три знака Зодиака станут главными счастливчиками августа

Август 2022 года станет чрезвычайно удачным периодом для трех уроженцев зодиакального круга. Они получат отличные новости и будут сполна наслаждаться везением, ведь в их жизни начнется «белая полоса».

По словам астрологов, повезет Ракам, Весам и Козерогам. Любимчики судьбы смогут осуществить свои мечты и достичь желаемого уровня финансового благополучия.

Об этом пишет santeplusmag.com.

Рак

Уроженцы этого знака будут находиться под покровительством Венеры и Марса, что обеспечит им удачу во всех делах. Раки заведут новые деловые знакомства, что откроет перед ними возможности больше зарабатывать. Также они могут совершить карьерный рывок и занять должность, о которой давно мечтали. Все финансовые сделки в этот период будут успешными и принесут финансовую выгоду. Одинокие уроженцы знака могут найти любовь.

Весы

Весов ждет спокойный и размеренный август, в большей мере они будут пользоваться своими достижениями прошлого. Но в середине месяца они могут получить важную новость, которая будет касаться либо их личной жизни, либо работы. Возможно повышение в должности, переезд или новый этап в отношениях. Уроженцы знака в последний месяц лета будут много отдыхать и отлично проведут время с людьми, которые им близки.

Козерог

Для уроженцев этого знака август станет «звездным» временем — они добьются всего, о чем давно мечтали. Крупная сделка может принести им не только существенное повышение зарплаты, но и новую руководящую должность. Козероги будут много трудиться, но это откроет перед ними новые возможности. Те, кто уже в браке, могут решиться еще и на пополнение в семье, а одинокие заведут бурный роман и почувствуют себя по-настоящему счастливыми.