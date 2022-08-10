Три знака Зодиака судьба вскоре испытает на прочность — астрологи

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в ближайшее время ждут потрясения. Судьба уготовила им испытания, и только от них зависит, как они их преодолеют.

Кому не повезет уже в ближайшее время?

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Тельцам не повезет в профессиональной сфере. Из-за своего упрямства вы можете не замечать детали, на которые следовало бы обратить внимание. Также злую шутку с вами может сыграть агрессивное поведение. Эксперты уверены, что если вы научитесь совладать своими эмоциями и будете немного лояльнее, тогда сможете избежать ряда серьезных проблем.

Рак

Раки в августе могут решиться на серьезные перемены. Например, сменить работу или место жительства. Казалось бы, все складывается отлично. Представители этого зодиакального созвездия могут осуществить свою мечту. Но не все так просто. Есть риск, что вас могут обмануть с документами. Вероятность того, что вы потеряете в августе крупную сумму денег очень высока.

Рыбы

Мечтательные Рыбы решили уйти в себя. Но не время распускать слюни, так как из-за меланхолического настроения вы можете потерять работу. Август — это период, когда вам нужно максимально собраться и добиваться своих целей. В противном случае вы можете остаться без работы и без средства заработка.