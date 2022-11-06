Три знака Зодиака в 2023 начнут жизнь с чистого листа

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в 2023 году смогут отпустить прошлое и открыть свое сердце для большого и прекрасного будущего. Речь идет о Весах, Львах и Козерогах.

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Об этом пишет УНИАН.

Весы

Уже в начале 2023 года Весы изменят взгляды на некоторые вещи, даже на те, которые для них были принципиальными. Им придется переосмыслить свое поведение, иначе они не смогут развиваться и строить счастливую жизнь, так как они в этом мире не одни и им все же придется уживаться с людьми. Если вы не можете самостоятельно справиться с этим, то астрологи советуют вам обратиться за помощью к специалистам.

Лев

Львы наконец смогут разорвать круг, в котором давно находятся и не чувствуют себя счастливыми. По мнению экспертов, вам нужно заручиться поддержкой близких, чтобы пройти этот этап и начать новую жизнь. У вас все получится, если не будете оглядываться назад. Помните, что впереди вас ждет только лучшее.

Козерог

В 2023 году Козероги смогут отпустить обиды прошлого. Паралельно вы будете заниматься работой, которая принесет вам очень хороший доход. Есть вероятность, что вы можете уехать за границу, тем самым начав свою жизнь с чистого листа. Более того, в вашей жизни будет человек, с которым вы испытаете истинное счастье.