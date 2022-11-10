Три знака Зодиака в ближайшие недели будут преследовать беды

Им очень не повезет уже в ближайшее время, но важно не опускать руки и помнить, что все трудности — это временное явление.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых ноябрь 2022 года станет роковым. В этом месяце на каждом шагу их будут преследовать одни беды. А попали в этот список Весы, Скорпионы и Рыбы.

Об этом пишет УНИАН.

Весы

Вероятно, у вас запланирована какая-то сделка. Астрологи советуют вам внимательно читать документы. Желательно обратиться за помощью к юристу. Если вы пропустите что-то крайне важное, не заметите какой-то нюанс, то можете лишиться очень крупной суммы денег. Есть риск, что вы вообще останетесь без денег на неопределенный срок.

Скорпион

Скорпионы могут узнать об измене со стороны своего партнера. И здесь вам предстоит принять очень важное решение — простить или уйти. Какой бы выбор вы не сделали, астрологи говорят, что ваша эмоциональная стабильность будет подорвана. Поэтому вам желательно не оставаться в этот период наедине со своими мыслями. Лучше заручитесь поддержкой родных и близких людей, которые помогут вам справиться с депрессией.

Рыбы

Рыбам стоит быть очень внимательными на дорогах. Есть риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. Оно может быть незначительным, а может обернуться для вас серьезными проблемами со здоровьем. В ноябре вам лучше отказаться от вождения автомобиля и меньше появляться на дорогах.