Три знака Зодиака в мае ждут большие беды — астрологи

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым не будет везти в мае 2022 года. Их ждут проблемы, жизненные испытания и даже несчастья.

Такое ощущение, что Вселенная внесла их в «черный список».

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть проблемы на работе. Вам нужно очень хорошо подумать перед тем, как что-то сказать начальству. Из-за своего вспыльчивого характера вы рискуете и вовсе лишиться работы. Также возможны неприятности в личной жизни, и тоже из-за сказанных вами слов. Постарайтесь быть менее эмоциональными, чтобы не потерять все то, что вам дорого.

Стрелец

Стрельцы могут потерять близкого человека. Вы можете узнать, что он вам либо изменял, либо долго обманывал. Вряд ли вы сможете такое простить, поэтому вам придется расстаться. Чтобы пережить этот непростой период, вам стоит заручиться поддержкой близких людей. Также не пренебрегайте психологами, которые на более профессиональном уровне помогут вам вновь обрести внутреннюю гармонию.

Рыбы

Судьба испытает вас на прочность уже в мае. Удача покинет вас, поэтому придется со всем справляться самостоятельно. Помните, что за черной полосой всегда идет белая и не впадайте в депрессию. Да, неприятностей будет много, но только от вас зависит, как вы их преодолеете.