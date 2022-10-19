Три знака Зодиака всегда оберегают высшие силы — астрологи

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые находятся под защитой высших сил. Они уберегают их от разных напастей, делая их жизнь максимально безопасной.

В этот список попали Девы, Стрельцы и Близнецы.

Об этом пишет УНИАН.

Дева

Обычно Девам везет во всех сферах их жизнедеятельности. Они очень переборчивы и придирчивы ко многим вещам, так как для них очень важно, чтобы все вокруг было идеально. Поэтому они прикладывают максимум усилий для того, чтобы потом ни в чем не разочароваться. Высшие силы находятся на их стороне, ведь они высоко ценят труд Дев и их внутренний стержень.

Стрелец

Стрельцы — это настоящие оторвы, обожающие риск. Поэтому высшие силы стараются их оберегать от разного рода неприятностей, особенно тех, что связаны с опасностью для жизни. Среди Стрельцов очень много экстремалов, но всем им везет оставаться целыми и невредимыми. Также судьба всегда указывает им правильный путь, поэтому их жизнь считается одной из самых легких.

Близнецы

Ангелы-хранители могут спасти Близнецов из самых опасных ситуаций. Они делают все для того, чтобы представители этого зодиакального созвездия чувствовали себя победителями. При этом сами Близнецы являются хорошими манипуляторами, что позволяет им руководить окружающими и подчинять их себе.