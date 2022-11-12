Три знака Зодиака вскоре будут много плакать — астрологи

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых судьба испытает на прочность в ноябре 2022 года. Из-за обрушившихся проблем они будут много плакать и даже могут впасть в депрессию.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

У представителей этого зодиакального созвездия в один момент рухнут все планы и надежды. А произойдет это впоследствии грандиозного скандала с их второй половинкой. Вас ждет выяснение отношений с криками и битьем посуды. Из-за этого у вас могут опуститься руки, желания что-либо делать вообще не будет. Так вы можете поставить под удар не только свою личную жизнь, но и карьеру, до которой вам совсем не будет дела в ближайшее время.

Водолей

Водолеи могут встретить на своем пути новых людей, которые захотят с вами подружиться. Однако наверняка вы не можете знать, какие планы у этих людей. Астрологи предостерегают вас от опасности. Вполне вероятно, что новые знакомые не такие уж и доброжелательные люди. Возможно, они просто хотят втереться к вам в доверие ради своих каких-то целей. Не исключено, что вы можете потерять крупную сумму денег.

Стрелец

Стрельцам стоит быть очень осторожными в ноябре 2022. Эксперты говорят, что рассеянность может сыграть с вами злую шутку. Речь идет о разного рода травмах, болезнях и даже дорожно-транспортных происшествиях. Будьте бдительны, особенно на дорогах. Также вам не рекомендуется заниматься спортом в этот период времени.