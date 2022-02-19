Три знака Зодиака вскоре останутся одинокими: чьи отношения не переживут этот год

2022 год станет сложным периодом в личной жизни для некоторых знаков зодиакального круга. Водяной Тигр может разрушить семьи Овнов, Близнецов и Рыб.

Чьи отношения оказались под угрозой и кому стоит максимально внимательно отнестись к своим близким, чтобы не потерять их?

Об этом пишет “Говорит Уфа”.

Овен

Вспыльчивые Овны в гневе могут нагрубить своей половинке и даже обвинить во всех грехах. При этом они не умеют просить прощения. В 2022 году велика вероятность, что указанные качества разрушат союзе рожденных под этим созвездием.

Близнецы

Представители этого астрологического символа могут испытать охлаждение в отношениях. Вместе им станет скучно и некомфортно. Вместе с тем астрологи считают, что брак можно спасти, если не избегать проблем.

Рыбы

Рыб ожидает неприятное прозрение – они поймут, что связали жизнь не с тем человеком. Вероятны измены, убедившись в которых следует подать на развод. По словам астрологов, такой союз не стоит пытаться сохранить – ни к чему хорошему это не приведет.

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