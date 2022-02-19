Три знака Зодиака вскоре останутся одинокими: чьи отношения не переживут этот год

Чьи отношения оказались под угрозой и кому стоит максимально внимательно отнестись к своим близким, чтобы не потерять их?
Об этом пишет “Говорит Уфа”.
Овен
Вспыльчивые Овны в гневе могут нагрубить своей половинке и даже обвинить во всех грехах. При этом они не умеют просить прощения. В 2022 году велика вероятность, что указанные качества разрушат союзе рожденных под этим созвездием.
Близнецы
Представители этого астрологического символа могут испытать охлаждение в отношениях. Вместе им станет скучно и некомфортно. Вместе с тем астрологи считают, что брак можно спасти, если не избегать проблем.
Рыбы
Рыб ожидает неприятное прозрение – они поймут, что связали жизнь не с тем человеком. Вероятны измены, убедившись в которых следует подать на развод. По словам астрологов, такой союз не стоит пытаться сохранить – ни к чему хорошему это не приведет.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.