Три знака зодиака вскоре ждут крупные неприятности

Судьба иногда преподносит неприятные сюрпризы, которые меняют привычное течение жизни. Но к трудностям лучше быть готовыми. Астрологи отметили три знака зодиака, которых ждут большие неприятности в начале 2022 года.

Удача их покинет, и наступят тяжелые времена.

Об этом пишет Обозреватель.

Козерог

Уроженцы этого знака могут столкнуться с серьезными проблемами. С финансовой точки зрения, будет много сложностей на работе. А в любовных отношениях ссоры и недопонимания могут привести к внезапной разлуке. Важно взять себя в руки и не терять спокойствие: «черная» полоса закончится, и лучше, если потери будут минимальными.

Рыбы

В первые месяцы нового года представителям этого знака придется исправлять допущенные ошибки, пытаясь снова оказаться на вершине. Это может быть подходящей возможностью переосмыслить свой образ жизни. Рыб ждут проблемы на работе, их даже могут подставить коллеги, поэтому бдительности терять нельзя.

Водолей

Рожденных под этим знаком ждут неприятности в отношениях. А одиноким придется подождать некоторое время, прежде чем они найдут свою вторую половинку. На работе Водолеев ждет напряженный труд, времени на отдых практически не будет.

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