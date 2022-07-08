Три знака Зодиака ждет «белая полоса» в жизни: удача и большие деньги

Первая половина июля 2022 года окажется очень благоприятным для трех уроженцев зодиакального круга – уже в ближайшие дни они могут получить хорошую новость и даже улучшить свое финансовое положение. Везти будет как на работе, так и в личной жизни.

По словам астрологов, главными счастливчиками станут Тельцы, Стрельцы и Раки. Они могут совершить карьерный рывок, что откроет перед ними новые возможности и горизонты.

Об этом пишет santeplusmag.com.

Телец

Уроженцы этого знака Зодиака заключат выгодный контакт на работе, благодаря чему крупная премия им практически гарантирована. Кроме того, уже в ближайшие время Тельцы могут сделать карьерный рывок и занять руководящую должность. У них появятся новые источники дохода и возможность улучшить качество жизни. Уроженцы знака после упорного труда смогут позволить себе отдых, о котором давно мечтали – в путешествие они отправятся со своей второй половинкой.

Стрелец

Стрельцам будут покровительствовать Юпитер и Нептун, благодаря чему уроженцам знака повезет в денежных вопросах. Они могут получить крупную сумму денег на работе или подарок от близких, который окажется очень ценным. Рожденные под этим знаком отличаются своей жаждой к новому и путешествиям. – и в июле судьба подарит им такой шанс. Стрельцов ждут незабываемые впечатления и много романтики – скорее всего, их вторая половинка уже готовит им сюрприз.

Рак

В жизни уроженцев этого знака начнется «белая полоса» – они вдруг поймут, что у них получается все, за что бы не брались. Раки могут совершить карьерный рывок и получить повышение зарплаты, а также обзавестись новыми контактами по работе. Те, кто еще одиноки, в ближайшие время встретят свою вторую половинку и уже до конца года могут решиться на брак. Звезды сулят им большое счастье и незабываемые моменты отдыха.