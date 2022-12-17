Три знака зодиака ждет большая удача до конца декабря: в жизни начнется «белая полоса»

Период до конца декабря 2022 года принесет большую удачу трем уроженцам зодиакального круга – им будет везти во всех делах, а мечты начнут сбываться. Некоторые могут совершить карьерный рывок и увеличить доходы, что обеспечит безбедное будущее, другие найдут любовь.

По словам астрологов, судьба будет на стороне Овнов, Львов и Стрельцов. Они могут смело рисковать, все сложится наилучшим образом.

Об этом пишет santeplusmag.com.

Овен

У Овнов будет много сил, чтобы покорить новые высоты, и это время нужно использовать сполна. Если уроженцы знака проявят все свои способности на работе, то могут рассчитывать на повышение, увеличение доходов и новые перспективы. Также у них появятся новые источники заработка, так что к новому году будет возможность совершить крупную покупку. Овны будут вдохновлены успехами.

Лев

Уроженцы этого знака будут много работать в декабре, но результат их порадует. Достижения Львов оценят по достоинству – они могут рассчитывать на бонусы и премии. Кроме того, хобби может перерасти в небольшой бизнес, который будет приносить стабильный доход. В личной жизни уроженцев знака все будет отлично – одинокие найдут любовь, а те, кто в паре, задумаются о пополнении в семье.

Стрелец

Карьера Стрельцов пойдет вверх, и им не придется прилагать для этого особых усилий. Особенно удачное время наступит с 21 декабря – все начинания в этот период будут успешными и принесут большие деньги. Уроженцы знака получат сразу несколько выгодных предложений, но лучше выбрать самое интересное – это откроет перед Стрельцами новые перспективы. Также они смогут много путешествовать.