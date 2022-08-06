Три знака Зодиака ждет расставание до конца августа

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые могут разойтись со своими партнерами до конца августа 2022 года. Кто эти невезунчики?

Проверьте, попали ли вы в этот в список.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Уже в этом месяце у Близнецов может появиться стойкое ощущение, что они находятся в отношениях без будущего. Вы выведете на серьезный разговор своего партнера. Разбор полетов неизбежен. При этом если вы хотите оставить после себя хорошее впечатление, то не стоит давить на партнера. Лучше объясните ему, что чувствуете и почему больше не можете продолжать эти отношения.

Скорпион

Скорпионы — это достаточно агрессивные люди, которые могут вспыхнуть из-за любой мелочи. В августе такое их состояние значительно обострится, поэтому конфликтов со второй половинкой им не избежать. Кроме того, вы всячески будете пытаться унизить своего партнера, но если не хотите расстаться врагами, тогда держите себя в руках.

Водолей

Водолеям также не повезет на любовном поприще. Весь август вы будете думать о том, что вас не устраивает в отношениях со второй половинкой. В итоге вы можете прийти к тому, что хотите разорвать этот союз. При этом астрологи предупреждают, что ваш партнер так же может быть недоволен вами, поэтому вполне вероятно, что он сработает на опережение и быстрее разорвет с вами связь.