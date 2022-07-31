Три знака Зодиака ждут большие неприятности до конца лета: что нужно знать

Период до конца лета 2022 окажется очень непростым для трех уроженцев зодиакального круга – их ждут проблемы на работе и в личной жизни. Также возникнут финансовые трудности, решить которые окажется непросто.

По словам астрологов, неприятности ждут Овнов, Близнецов и Козерогов. Они могут потерять деньги и испортить отношения с близкими людьми.

Об этом пишет Обозреватель.

Овен

Уроженцы этого знака очень импульсивны, и именно это станет причиной бед, в которые они попадут. Овнам грозят конфликты на работе с руководством и коллегами, которые приведут не только к уменьшению зарплаты, но, вероятно, и к увольнению. Это пошатнет финансовое положение рожденных под этим знаком и заставит усомниться в своих способностях. Овны могут впасть в депрессию и испортить отношения с родными, если не признают своих ошибок и не начнут действовать.

Близнецы

Близнецам до конца августа придется сделать важный выбор, который будет касаться смены места жительства или финансовых вопросов. Им нужно быть осторожными, риск денежных потерь очень велик. Уроженцы знака могут стать жертвами обмана, более того – недоброжелатели будут строить козни за их спиной, что только ухудшит положение. Из-за всех проблем Близнецы могут стать очень раздражительными, из-за чего возникнут ссоры со второй половинкой.

Козерог

Уроженцы этого знака отличаются целеустремленностью и умением справляться с самыми трудными вызовами, но неожиданное событие в августе выбьет их из колеи. Они могут потерять крупную сумму денег, что повлечет за собой череду неприятностей. Козерогам придется проявить все свое мужество, чтобы признать неудачу и двигаться дальше. Еще одним ударом для них может стать предательство близкого человека, и тут, как действовать дальше, придется решать уже им самим.