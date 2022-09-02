Три знака Зодиака ждут неожиданные подарки в сентябре

Астрологи говорят, что этим людям стоит готовиться к хорошему. При этом важно не стоять на месте, а максимально своими руками приближать удачу.

Астрологи перечислили три знака Зодиака, представителей которых ждут приятные подарки в сентябре. Они будут неожиданными, но пробудят массу положительных эмоций.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Для вас в сентябре будет важной и необходимой поддержка любимых и близких людей. Они мало того, что не будут обделять вас вниманием, так еще и засыпят ценными подарками. Возможно, ваш возлюбленный подарит вам что-то без повода.

Дева

Вам стоит ждать подарков от коллег по работе и от старых друзей. Астрологи утверждают, что в период с 10 по 18 сентября могут быть встречи с приятными людьми из прошлого. Возможно, речь идет о тех людях, с которыми у вас когда-то были теплые взаимоотношения. Именно они и одарят вас ценностями с ног до головы. Возможно, у Дев начнется конфетно-букетный период.

Водолей

К уроженцам этого знака Зодиака могут приехать родственники, которые преподнесут важные и очень нужные в быту подарки. Не забудьте их отблагодарить, ведь они старались для вас со всей душой.