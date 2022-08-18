У этих знаков Зодиака начинается «белая» полоса: кому повезет

В список попали Близнецы, Раки и Водолеи.

Близнецы

Близнецам в этот период особенно повезет в делах на работе и в личной жизни. Даже возможно речь зайдет о замужестве, будет наконец-то принято важное решение, на которое раньше не хватало смелости и решимости. В остальном удаче могут помешать накопившиеся проблемы. В случае с ними лучше не нагружать себя, а взяться за решение какой-то одной из них, тогда все получится.

Рак

Раки будут преуспевать в творчестве. Они поймают нужную волну и вдохновение, ощутят небывалый прилив сил и энергии. Так что, в это время очень хорошо заняться реализацией давно задуманных идей. В личной жизни наметится явный прогресс. Для одиноких Раков судьба приготовит несколько важных встреч.

Водолей

У Водолеев в указанный период «белая» полоса ожидается в семейных делах. Если есть какие-то проблемы, то их решение лучше не откладывать. На работе тоже будет получаться все с легкостью. Звезды советуют не тратить время на сомнения и угрызения совести.