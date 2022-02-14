У каких знаков зодиака вскоре резко вырастут доходы и как это ускорить

Астрологи назвали пять знаков, у которых будет больше всего денег в 2022 году. Их доходы резко вырастут. По мнению астрологов, в список везунчиков попали — Козерог, Рак, Рыбы, Телец, Овен.
Об этом пишет Обозреватель.
Кроме того, эксперты по звездам рассказали, какие ритуалы стоит выполнить, чтобы добиться большего.
Разместитете фигурку тигра в доме
Фигурка символа этого года позволяет привлечь в дом удачу и финансовое благополучие. Ее лучше всего поставить под елку.
В 2022 году цветами удачи будут синий, зеленый, красный и желтый. Выбирайте наряды таких оттенков и аксессуары, чтобы добиться успеха.
Не забывайте об уборке
Крайне важно держать дом в чистоте, особенно в начале года. Это позволит оставить все плохое в прошлом и двигаться вперед к новым целям.
Установите фонтанчик в доме
Астрологи утверждают, что привлечь удачу можно, установив небольшой фонтан, который символизирует успех и благополучие.
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