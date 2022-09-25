У представительниц этих знаков Зодиака начинается «белая полоса»: кому повезет

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут особенно удачливыми на следующей неделе – в период с 26 сентября до 2 октября.

Речь идет о двух знаках. Рожденным под ними девушкам удастся изменить жизнь к лучшему.

Об этом пишет УНИАН.

Девушкам этих знаков Зодиака сказочно повезет

В указанный период удачной любая инициатива будет для девушек-Овнов. Для получения максимального результата им следует нацелиться на то, чтобы разобраться с делами. Удачными на следующей неделе для девушек-Овнов будут давно запланированные покупки.

Астрологи рекомендуют не сильно тратиться, но и не особо себя сдерживать. Большая вероятность новых встреч и знакомств, которые получат шанс перерасти в романтические отношения.

Девушки-Водолеи в эти дни смогут в очередной раз убедиться в своей исключительности и в таланте, восхитив ими окружающих. Они буквально будут блистать и привлекать внимание нужных людей. Им удастся расширить круг общения, что очень пригодится в будущем.

Удачными на следующей неделе для девушек-Водолеев будут занятия спортом, прогулки и живое общение. Одинокие представительницы этого знака получат возможность встретить близкого по духу человека.