У представительниц этих знаков Зодиака начнется «черная» полоса в жизни

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницам которых может очень не повезти на следующей неделе – в период с 15 до 21 августа.

В список попали Девы, Весы и Стрельцы.

Об этом пишет УНИАН.

Дева

Дев в указанный период ждут неприятные случайности, мелкие конфликты, недомолвки и недопонимания с близкими людьми. Все это не сможет выбить окончательно их из колеи, но настроение подпортит изрядно. Напряжение будет витать в воздухе, будет сложно сосредоточиться на делах и результате. Однако, звезды советуют не отчаиваться – скоро наступит белая полоса.

Весы

Девушек-Весов на следующей неделе ждут провалы в последних начинаниях. Время не особо подходит для перемен и кардинальных изменений. Лучше с ними повременить, дождавшись, пока буря утихнет. Астрологи рекомендуют прислушиваться к интуиции, она поможет избежать многих проблем и обострения ситуации.

Стрелец

Ближе к концу недели у Девушек-Стрельцов начнется черная полоса, возможны негативные изменения в жизни, неприятности и конфликты. Чтобы сгладить ситуацию, им следует быть терпеливыми, спокойными и дипломатичными.