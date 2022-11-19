У женщин этих знаков Зодиака начнется «черная полоса»: кому не повезет

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с неприятностями на следующей неделе – в период с 21 до 27 ноября.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Женщины, рожденные под этими знаками, рискуют испортить себе жизнь.

Об этом пишет УНИАН.

У женщин этих знаков Зодиака начнется «черная полоса»

Нелегкая неделя ожидается у женщин-Львиц. Им следует соблюдать максимальную осторожность, и ни в коем случае не рассказывать о своих планах.

Чтобы обрести новую мотивацию и отвлечься от проблем, можно попробовать что-то новое. Также астрологи рекомендуют стараться избегать конфликтов, выяснения отношений и обходить стороной неприятных собеседников.

Напряжение и психологический дискомфорт в указанный период будут испытывать представительницы знака Зодиака Козерог. Они утратят оптимизм и мотивацию, а также будут испытывать неуверенность в себе и раздражение.

Причиной такого состояния будут тревога и усталость. Козерогам прекрасного пола советуют как можно больше отдыхать и посвящать время себе.