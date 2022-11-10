Убывающая Луна с 9 по 23 ноября 2022: что можно делать и что нельзя

Энергетика Луны переменчива, и если растущее ночное светило придает сил, то в период его убывания стоит задуматься о своем самочувствии и умерить пыл. Эксперты рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, чтобы провести период с 9 по 23 ноября 2022 года без проблем и досадных промахов.

Что можно делать на убывающей Луне в ноябре

Творческая работа. В период, когда Луна убывает, найти вдохновение становится проще. В ноябре каждый сможет привлечь удачу благодаря новым идеям и творческой работе, которая может стать не только отдушиной, но и привести к дополнительному доходу. Обрести счастье помогут и занятия арт-терапией. С их помощью легче избавиться от стресса и негативных эмоций, мешающих счастливой жизни.

Покупки. На бывающей Луне гораздо проще принимать взвешенные решения и приобретать давно запланированные вещи. Новые покупки прослужат дольше, если прочитать заговоры на удачное приобретение. Опасаться стоит лишь спонтанных трат, которые могут надолго выбить из колеи.

Забота о самочувствии. В ноябре есть риск подхватить простудное заболевание или и переутомиться, поэтому так важно позаботиться о своем здоровые. Астрологи рекомендуют повышать иммунитет, не отказываться от запланированных поездок в оздоровительные центры, а также помнить об умеренной физической активности. Даже простые прогулки в парке улучшат тонус организма и общее самочувствие.

Завершение работы. В период, когда ночное светило находится в стадии убывания, наступает время завершать сложные проекты или возвращаться к ранее отложенным делам. Влияние убывающей Луны положительно сказывается на усидчивости, и в такое время проще выполнять кропотливую работу. Однако чем ближе к Новолунию тем сложнее сосредоточиться на задачах. Астрологи рекомендуют выбрать период с 9 по 18 ноября.

Что нельзя делать с 9 по 23 ноября

Чрезмерная активность. На убывающей Луне сил становится меньше, поэтому астрологи рекомендуют чередовать активность с периодами отдыха. Благодаря такой тактике снизится вероятность переутомления, которое грозит не только упадком сил, но и испорченным настроением, а также недомоганиями. Немаловажным фактором здоровья будет и полноценный сон.

Спешка. На убывающую Луну есть риск ошибиться, если действовать на поводу эмоций или поддавшись советам со стороны. В ноябре не стоит начинать дел, если нет полной уверенности в своей правоте, а уж тем более спешить. Закравшиеся ошибки исправить будет сложнее, а нагнать упущенное время вряд ли получится.

Самокопание. Опасность убывающей Луны состоит в том, что появляется множество тревожных мыслей, а настроение может меняться по несколько раз за день. В такие периоды мы становимся уязвимыми не только для внушения со стороны, но и самокопания, что не приводит к хорошим результатам. Для того, чтобы избежать неприятностей, важно воспитывать самоуверенность и привлекать позитивные мысли.