Ученые из США подтвердили, что вакцина от COVID безопасна для детей

Огромное исследование, в котором приняли участие более 8,7 миллионов детей в Соединенных Штатах, показывает, что прививка от коронавируса для детей в возрасте пяти лет и старше практически безвредна.

Об этом сообщает 7 канал.

Исследование, проведенное Центрами США по контролю и профилактике заболеваний среди детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые были вакцинированы в США в прошлом месяце, показало, что ни у кого из них не было серьезных побочных эффектов.

У одиннадцати детей развился легкий миокардит, госпитализация не потребовалась, а еще у сотни детей кратковременно наблюдалась лихорадка или рвота. В Соединенных Штатах возлагают большие надежды на результаты важного исследования, и эксперты считают, что результаты являются четким доказательством того, что вакцина против коронавируса особенно безопасна для детей, а риск развития миокардита практически равен нулю.

Ранее Курсор сообщал, что ученые назвали самый опасный побочный эффект коронавируса.

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