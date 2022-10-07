Ученые: многие крупные города США будут затоплены к 2100 году

Большинство крупных городов США, расположенных на побережьях будут затоплены к 2100 году.

Об этом заявили ученые из Университета Боулдера в Колорадо.

К такому выводу специалисты пришли после того, как провели математическую симуляцию, благодаря которой стали известны подробности и масштабы надвигающейся глобальной катастрофы.

По словам исследователей, под угрозой «полного затопления» находятся такие города, как Нью-Йорк, Новый Орлеан и Майами. Напоминанием об этих мегаполисах будут служить лишь небоскребы, отметили ученые.

Для того, чтобы составить прогноз масштабов специалисты создали специальный плагин для программы Google Earth. Благодаря этому любой желающий может посмотреть, окажется ли его жилище в зоне затопления.

Ученые пояснили, что причиной пессимистических оценок является слишком быстрое таяние арктических льдов. Специалисты пояснили, что уровень мирового океана повышается в 20 раз быстрее, чем было спрогнозировано.