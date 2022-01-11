Ученые предрекли миру неминуемую климатическую катастрофу

Мир уже преодолел «точку невозврата» глобального потепления и даже полное сокращение выбросов углекислого газа не остановит рост температур.

Ученые из Норвегии рассмотрели различные сценарии сокращения антропогенных выбросов парниковых газов и пришли к неутешительным выводам: даже если выбросы полностью сократить, рост температур будет продолжаться еще минимум сто лет. Работа исследователей из Норвежской бизнес-школы в Осло была опубликована в журнале Scientific Reports

Йорген Рандерс и Ульрих Голуке разработали собственную модель климатических изменений за период с 1850 года до наших дней и на основе этого сделали прогноз изменения глобальных температур и повышения уровня моря до 2500 года.

По их данным, даже при самом благоприятном сценарии, когда антропогенные выбросы парниковых газов достигнут пика в 2030-х годах и упадут до нуля к 2100 году, глобальные температуры к 2500 году все равно будут на три градуса больше, а уровень моря на два с половиной метра выше, чем в 1850 году.

Если добиться сокращения парниковых газов до нуля прямо сейчас, глобальные температуры продолжат расти еще примерно в течение ста лет из-за инерционности глобальной климатической системы, таяния арктических льдов и вечной мерзлоты.

Авторы исследования полагают, что существуют три важных природных причины, которые не позволят быстро остановить глобальное потепление:

снижение земного альбедо (отношение отраженной радиации к суммарной радиации Солнца и атмосферы) из-за сокращения площади льдов;

увеличение содержания водяного пара в атмосфере, связанное с ростом температур;

рост содержания парниковых газов в атмосфере в связи с эмиссией углерода при таянии вечной мерзлоты.

Три указанных процесса обладают петлей положительной обратной связи − их легче запустить, чем остановить. Они стартовали в 1950-х годах, а «точка невозврата» была пройдена уже в 1960-1970-х годах. Таким образом, чтобы предотвратить повышение температур и уровня моря, нужно не просто полностью прекратить все выбросы, но и ежегодно улавливать из атмосферы не менее 33 гигатонн углекислого газа и каким-то образом утилизировать или хранить его. При этом авторы ислледования признают, что их модель значительно проще тех, на которые ориентируется в прогнозах Межправительственная группа экспертов по изменению климата, однако в ней учтены все основные факторы, влияющие на климат и механизмы обратной связи между ними. Ученые подчеркнули, что не призывают к бездействию, а хотят привлечь внимание к ситуации, которая намного серьезнее, чем считалось до сих пор.

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