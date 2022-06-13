Ученые рассказали, что спрятано в древних пирамидах майя

Древние майя построили большинство свих пирамид, которые до сих пор остаются загадкой для ученых, в период с 1000 по 1500 годы нашей эры.

Сотни пирамид майя расположены на территории современной Мексики и других стран Центральной Америки, предназначения многих из них до сих пор вызывает вопросы. Внутрь этих пирамид майя вмещали разнообразные артефакты.

Об этом сообщает Live Science.

Ученые выяснили, что нередко пирамиды майя использовались как место для религиозных ритуалов, а также были местом погребения правителей. Внутри пирамид можно найти множество артефактов, рассказывающих о жизни майя, а также сокровища, уверены специалисты.

Но самое интересное, что пирамиды иногда скрывают другой объект – пирамиду меньших размеров. Часто в таких гробницах ученые находили разные сокровища. Но особенно выделялись изделия из нефрита, который любили использовать майя. К примеру, из нефрита делали украшения и даже похоронные маски. Одним из самых известных изделий из нефрита является каменный трон в виде ягуара.

Карл Таубе из Калифорнийского университета в Риверсайде считает, что для майя нефрит имел большое значение. Это был не просто драгоценный и красивый минерал, он был важным символом. Его ассоциировали с самой жизнью и властью. Нефрит часто использовали в похоронных обрядах, а также при проведении ритуальных церемоний общения с богами.

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