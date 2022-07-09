Ученые сделали неожиданное открытие о происхождении собак

В рамках нового исследование изучались ДНК собак, чтобы выяснить более детальную информацию об их происхождении.

На протяжении более 100 000 лет величественный серый волк, чье научное название Canis lupus, бродил по северному полушарию и, в отличие от других крупных млекопитающих, не вымер во время последнего ледникового периода.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature, международная группа генетиков и археологов во главе с Институтом Фрэнсиса Крика в Лондоне заявила, что их анализ 72 древних геномов волков, охватывающих последние 100 000 лет из Европы, Сибири и Северной Америки, показал что происхождение современных собак можно проследить до двух популяций этих древних волков.

Исследователи говорят, что их исследование является еще одним шагом в раскрытии тайны того, где волки были одомашнены, чтобы стать такими неотъемлемыми компаньонами человека. Хотя уже давно известно, что собаки произошли от серого волка в какой-то момент, по крайней мере, 15 000 лет назад во время ледникового периода, вопрос о том, где это произошло и было ли это единичным случаем или имело место в нескольких местах, остался без ответа.

«Хотя ясно, что собаки произошли от серых волков произошли собаки, нет единого мнения относительно того, когда, где и как это произошло», — отмечают исследователи в своем исследовании.

Группа археологов из 38 учреждений в 16 странах использовала останки древних волков, в том числе полную, отлично сохранившуюся голову сибирского волка, жившего 32 000 лет назад, и полностью сохранившееся тело «Догора», волка возрастом 18 000 лет. Затем девять различных лабораторий древней ДНК объединились для получения данных о последовательности ДНК волков.

Исследователи заявили в своей статье, что они обнаружили, что собаки более тесно связаны с древними волками из Восточной Евразии, чем с волками из Западной Евразии, что позволяет предположить, что процесс одомашнивания происходил на востоке. Тем не менее, они добавили, что они также обнаружили, что собаки на Ближнем Востоке происходят до половины своих предков от собаки, отдельная популяция которых относится к современным юго-западным евразийским волкам.

По их словам, это может указывать на другой, отдельный процесс одомашнивания или на то, что ранние собаки все еще смешивались с дикими волками. Однако, поскольку ни один из проанализированных геномов древних волков не является прямым совпадением ни с одним из предков этих собак, точные популяции предков еще предстоит определить.

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