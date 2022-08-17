Ученые составили график вымирания жизни на Земле

Ученые составили подробный график, который отражает, когда и какие именно виды флоры и фауны пострадают от глобального потепления, пишет газета Independent. Билл Хэа (Bill Hare) из Потсдамского института изучения изменений климата (Potsdam Institute for Climate Impact Research) впервые собрал воедино данные последних исследований на эту тему, которые обобщил в зачитанном в среду докладе.

Об этом пишет grodno24.

В настоящее время по сравнению с 1750 годом, когда началось бурное развитие промышленности, среднегодовая температура на Земле повысилась на 0,7 градуса по Цельсию. В ближайшие 25 лет она может подняться еще на 0,3 градуса.

Это, прежде всего, поставит под удар такие экосистемы, как расположенные на северо-востоке Австралии тропические леса, а также высокогорные засушливые плато в Африке. В некоторых странах уменьшится сбор урожаев и начнутся нехватки питьевой воды.

Когда среднегодовая температура повысится еще на один градус, что ожидается уже в середине столетия, скорость потепления значительно увеличится. Ускорится таяние полярных льдов, что приведет к значительному сокращению популяций полярных медведей и моржей. С другой стороны, из-за потепления в тропических поясах начнут вымирать обитатели коралловых рифов. В районе Средиземноморья увеличится число лесных пожаров, что приведет к гибели многих насекомых.

Потепление рек в Северной Америке может привести к массовому вымиранию в них форели и лосося. В Южной Африке, Австралии и в высокогорных районах начнут исчезать многие виды цветов, а в Китае начнут высыхать широколиственные леса. Нехватка питьевой воды увеличится, а от голода может погибнуть до полутора миллиардов людей.

К началу следующего столетия средняя температура увеличится уже на три градуса по сравнению с 1750 годом. Ученый предполагает, что в результате этого полностью исчезнут тропические леса Амазонки, высокогорная флора в Австралии, Новой Зеландии и Европе. Кроме того, начнут исчезать многие виды других растений и окончательно вымрут коралловые рифы. От голода может погибнуть еще 5,5 миллиардов людей. При этом, по последним данным, население Земли составляет 6,5 миллиардов.