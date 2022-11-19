Ученые в Канаде обнаружили новый вариант коронавируса

12:00, Сегодня
Общество, Мировые новости
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Фото: depositphotos.com

Белохвостые олени, как выяснилось, переносят новый вариант коронавируса SARS-CoV-2.

Ученые из университета Торонто обнаружили, что белохвостые олени переносят другой вариант коронавируса SARS-CoV-2.

Исследование было опубликовано в Nature Microbiology.

Исследователи исследуют вирус, который обнаружили у оленей в дикой природе в провинции Онтарио. Они изучили 300 диких животных. Выделить генетический материал SARS-CoV-2 в мазках из носа удалось у трех оленей в южном Квебеке. В двух из них смогли выделить живой вирус.

Исследователи продолжают свою работу, но уже уверены, что такой вирус передается от животного человеку.

Новый вариант является потомком более старшего родительского вируса B.1 и имеет 76 мутаций по сравнению со штаммом предков SARS-CoV-2. имеет 105 мутаций , объясняют специалисты. Они отметили, что вирус имеет ряд мутаций в спаечном белке. Но образцы крови людей, прошедших курс вакцинации или поправившихся от COVID-19, смогли нейтрализовать вид вируса, который нашли у белохвостого оленя.  Это свидетельствует о том, что, в отличие от мутаций Омикрона, генетические изменения не помогают вирусу избежать антител, созданных после прививок или перенесенной инфекции. 

«Курсор» писал ранее, что лаборатория в Тель-Авиве создала «хорошие» бактерии так называемыми «отравленными стрелами», с помощью которых они поражают вредоносные бактерии.

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