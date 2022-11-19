Ученые в Канаде обнаружили новый вариант коронавируса

Ученые из университета Торонто обнаружили, что белохвостые олени переносят другой вариант коронавируса SARS-CoV-2.

Исследование было опубликовано в Nature Microbiology.

Исследователи исследуют вирус, который обнаружили у оленей в дикой природе в провинции Онтарио. Они изучили 300 диких животных. Выделить генетический материал SARS-CoV-2 в мазках из носа удалось у трех оленей в южном Квебеке. В двух из них смогли выделить живой вирус.

Исследователи продолжают свою работу, но уже уверены, что такой вирус передается от животного человеку.

Новый вариант является потомком более старшего

Они отметили, что вирус имеет ряд мутаций в спаечном белке. Но образцы крови людей, прошедших курс вакцинации или поправившихся от COVID-19, смогли нейтрализовать вид вируса, который нашли у белохвостого оленя.

Это свидетельствует о том, что, в отличие от мутаций Омикрона, генетические изменения не помогают вирусу избежать антител, созданных после прививок или перенесенной инфекции.

родительского вируса B.1 и имеет 76 мутаций по сравнению со штаммом предков SARS-CoV-2. имеет 105 мутаций , объясняют специалисты.

«Курсор» писал ранее, что лаборатория в Тель-Авиве создала «хорошие» бактерии так называемыми «отравленными стрелами», с помощью которых они поражают вредоносные бактерии.