Ученые в Канаде обнаружили новый вариант коронавируса

Ученые из университета Торонто обнаружили, что белохвостые олени переносят другой вариант коронавируса SARS-CoV-2.
Исследование было опубликовано в Nature Microbiology.
Исследователи исследуют вирус, который обнаружили у оленей в дикой природе в провинции Онтарио. Они изучили 300 диких животных. Выделить генетический материал SARS-CoV-2 в мазках из носа удалось у трех оленей в южном Квебеке. В двух из них смогли выделить живой вирус.
Исследователи продолжают свою работу, но уже уверены, что такой вирус передается от животного человеку.
«Курсор» писал ранее, что лаборатория в Тель-Авиве создала «хорошие» бактерии так называемыми «отравленными стрелами», с помощью которых они поражают вредоносные бактерии.