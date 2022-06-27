Ученые выяснили, что наше сознание существует отдельно от мозга

Новое исследование демонстрирует, что сознание может работать даже при повреждении мозга.

Исследования ученых показали, что в экстремальных условиях сознание человека функционирует отдельно от мозга, даже если он поврежден.

Об єтом пишет esoreiter.

Профессор Венского университета Александр Баттиани, занимающийся исследованием сознания, проделал огромную работу изучив около тысячи случаев, которые часто называют околосмертными переживаниями. Данное исследование было опубликовано в журнале Near-Death Studies.

Наиболее показательными Баттиани считает те случаи, когда травма оказывалась более тяжелой. Дело в том, что эти люди могли больше увидеть, чем те, кто не получал тяжелых травм.

Исследование показало, что более половины людей, переживших клиническую смерть, видели намного больше остальных. В другом исследовании 74% обследуемых лучше осознавали происходящее.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые обеспокоены непредсказуемым поведением Солнца. С начала текущего года на Солнце постоянно возникают новые вспышки. На Солнце фиксировали много мощных вспышек, но нынешняя активность звезды намного выше, чем прогнозировали эксперты.

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