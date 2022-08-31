Ученые выяснили, что ждет Землю к концу столетия

Если в ближайшие 10 лет не будет снижено количество выбросов парниковых газов, то это приведет к огромному количеству смертей.

Международная команда ученых занималась в последнее время глобальным исследованием и составила достаточно подробный прогноз относительно того, что случится с нашей планетой и всем человечеством к концу этого столетия.

Об этом пишет planetanovosti.

Основной темой сделанного доклада стала «климатическая миграция населения», которая будет спровоцирована слишком сильным изменением климата, а также глобальным потеплением.

Ученые считают, что в том случае, если в ближайшие 10 лет не будет снижено количество выбросов парниковых газов, то это приведет к огромному количеству смертей. Каждый год только от перегрева начнет умирать примерно 10 миллионов человек. При этом еще 400 миллионов людей смогут работать исключительно в помещениях.

Через 20 лет из-за невероятно высокой температуры воздуха на Земле начнутся сильные засухи, длительность которых будет достигать полугода. Это скажется не только на здоровье людей, но и на их продолжительности жизни.

Если выбросы вредных веществ будут сохраняться на прежнем уровне, то в 2050 году на всей планете упадет урожайность практически на 30%. Больше всего в результате этого пострадают Китай, Аргентина, США и Бразилия. В то же время численность населения Земли увеличится, а продовольствия нужно будет намного больше, но из-за нехватки продуктов наступит кризис.

Погода поменяется настолько, что в 2050 году 200 миллионов человек оставят свои дома и станут «климатическими мигрантами». Экстремально высокие температуры отрицательно скажутся практически на 70% человечества.