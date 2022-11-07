Ученые выяснили, как обладатели разных групп крови переносят стресс

Исследуя поведение представителей разных групп крови, ученые пришли к выводу, что все они в разной степени реагирует на стрессовые ситуации и борются со своими эмоциями каждый своими методами.

Об этом пишет today.ua.

Наиболее устойчивыми к стрессу оказались представители первой группы крови. Они лучше остальных справляются с краткосрочными стрессовыми ситуациями и стресс редко вызывает у них неврозы и другие нарушения нервной системы, как у многих других людей. Этим людям в состоянии стресса не желательно принимать важные решения, в том числе относительно финансовых вопросов. В профилактике стресса этим людям очень полезны кардионагрузки (например, аэробика или бег).

Представители второй группы крови больше остальных подвержены влиянию стресса на организм. Они привыкли сдерживать свои эмоции, что негативно сказывается на здоровье в будущем. Стресс сразу бьет по гормональной системе этих людей, поэтому они более подвержены диабету, сердечным болезням, аутоимунним заболеваниям, раку и депрессии. Людям со второй группой крови лучше не стремиться к руководящим должностям, для них это будет слишком стрессово.

Люди с третьей группой крови умеют приспосабливаться к стрессу. Они умеют находить компромиссы и не впадают в крайности, как представители предыдущих двух групп. Эти люди не всегда предсказуемы, они не терпят несправедливого отношения к себе и реагируют очень резко. Стресс в первую очередь бьет по гинекологической и урологической сфере (бактериальные инфекции: клепсиема, псевдомонада, стрептококки, стафилококки), а также грипп в тяжелой форме, кишечные инфекции и синуситы.

Представители четвертой группы крови имеют самый низкий иммунитет. Они по темпераменту, как правило, мягкие и вобрали в себя как положительные, так и отрицательные качества людей с первой и второй группами крови. Потребность в общении может стать причиной конфликтов и источником стрессовых ситуаций. Опасностями для здоровья, которые провоцирует стресс, становятся предрасположенность к инфекциям, депрессии, болезням кровообращения и новообразованиям.